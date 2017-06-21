Проект пенсионной реформы: опубликовано полный текст

СМИ опубликовали полный текст проекта пенсионной реформы.

Соответствующие документы появились в распоряжении "Українських новин".

Кабинет министров на заседании 21 июня утвердил четыре законопроекта по пенсионной реформе с замечаниями Национального совета реформ.

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что данный пакет документов в среду будет направлен в Верховную Раду.

Согласно предложениям правительства, с 2018 года для выхода на пенсию необходимо будет иметь 25 лет страхового стажа, с 2028 года - 35 лет.

Также коэффициент оценки стоимости стажа с 2018 года сокращается с 1,35 до 1.

Правительство предусмотрело установление верхней границы базы начисления единого социального взноса в 15 минимальных зарплат (48 тыс. гривен).

Проект пенсионной реформы: часть 1, часть 2.

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