Кабмин утвердил пакет законов по пенсионной реформе

Кабинет министров Украины во главе с Владимиром Гройсманом утвердил пакет законов 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 с рекомендациям национального совета реформ, касающихся пенсионной реформы в Украине.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства в среду.

Как отметил премьер-министр, утверждение законопроекта принесет положительные изменения.

"Мы боремся и фактически нашли путь преодоления бедности украинских пенсионеров. Мы проводим осовременивание пенсий и повышение пенсий.

Мы возвращаем справедливость в систему, пенсия будет зависеть от того трудового стажа, который есть у человека.

Мы не делаем ни шагу на повышение пенсионного возраста.

Мы ликвидируем налогообложения пенсий для работающих пенсионеров. С момента принятия закона работающие пенсионеры будут получать 100% пенсию.

Мы ликвидируем дефицит ПФ", - отметил премьер.

По словам главы правительства, это сбалансированный проект законов, который приведет к справедливой системы и повышению пенсий 9 миллионам пенсионеров с 1 октября.