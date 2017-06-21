Коболев рассказал, кто не пускает американский LNG-газ в Украину

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев во время своего визита в США обсуждал возможность поставки американского LNG-газа в Украину.

Об этом он сказал в интервью Wall Street Journal.

По его словам, важным препятствием для этого пока остается позиция Турции, которая запрещает проход LNG-танкеров через Босфор (при этом передвижение через пролив более опасных грузов разрешено - прим. Нафтогаза).

"Мы надеемся, что новые дипломатические усилия США позволят решить эту проблему", - сказал Коболев.

Глава НАК также поблагодарил американских сенаторов за голосование по санкциям и выразил надежду, что эти ограничения в ближайшее время будут применены к компаниям, которые связаны с проектом Северный поток-2.

"Законопроект должен пройти голосование в нижней палате американского парламента", - сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Экономическая правда