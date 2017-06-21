Омелян надеется на приход в Украину еще двух лоукостеров

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян надеется на приход в Украину еще двух лоукост-авиакомпаний.

Об этом он сообщил в эфире канала "Голос Америки", передает УНИАН.

"Переговоры с компанией Ryanair длились почти год. Они завершились успешно, и я очень рад, что в этом году они полетят из и в Украину. Я надеюсь, что успешно завершаться переговоры с другими двумя лоукост-перевозчиками, и они в этом году заявят о своей готовности летать из Украины", - сказал Омелян.

Также министр отметил, что в Европу более 70% украинских граждан путешествуют автомобильным транспортом.

"Более 70% украинских граждан путешествуют автомобильным транспортом в Европу. Стоимость такой поездки в среднем 100 евро. Если мы говорим о лоукостах, то полет в Европу составит 20-40 евро", - сказал Омелян.

Как сообщалось, 15 марта крупнейший лоукостер Европы авиакомпания Ryanair заявила об открытии с 30 октября 2017 года 11 рейсов из Киева и Львова.

Затем, из-за высокого спроса со стороны украинцев на полеты, авиакомпания сообщила о переносе запуска некоторых рейсов, в частности, из Львова в Берлин, на сентябрь 2017 года.