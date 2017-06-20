Ашан выкупил сеть гипермаркетов Караван
Ашан Ритейл Украина подписал соглашение с украинским дистрибьютором Караван по выкупу его активов.
Об этом говорится на официальном сайте Ашана.
Сейчас Ашан Ритейл Украина насчитывает 11 гипермаркетов в 5 городах - Киев, Львов, Одесса, Запорожье и Кривой Рог, а также электронную коммерцию в Киеве и регионе.
Сеть Караван оперирует 9 гипермаркетами в Украине. Благодаря выкупу сети Ашан Ритейл Украина усилит свое присутствие в Киеве, а также будет присутствовать в четырех новых городах - Харькове, Днепре, Житомире и Черновцах.
Реализация выкупа по соглашению обусловлена получением разрешения Антимонопольного комитета Украины на концентрацию.
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