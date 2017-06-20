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У СБУ есть доказательства влияния "смотрящих" на руководство "Укрзализныци"

Вторник, 20 июня 2017, 18:20

Чиновники ПАО "Укрзализныця" злоупотребляя служебным положением нанесли государству убытков на 10 миллионов долларов.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Как отмечается, Генпрокуратура совместно с СБУ проводит досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами "Укрзализныци".

"Действуя в интересах российских горно-обогатительных холдингов и экспедиторских компаний, они безосновательно пересмотрели тарифные условия, значительно занизив их. Тем самым государству нанесены убытки на более 10 млн долларов. Правоохранители провели ряд обысков по местам работы и жительства причастных к противоправной деятельности лиц", - говорится в сообщении.

"Полученные в ходе следственных действий данные свидетельствуют о влиянии со стороны так называемых "смотрящих" на принятие решений руководством ПАО "Украинская железная дорога". Такие действия приводили к нанесению вреда интересам государства и получению сверхприбылей российскими финансово-промышленными группами", - сообщает пресс-служба.

Также спецслужба установила проведение отдельными лицами несанкционированных переговоров от имени "Укрзализныци" на территории Российской Федерации.

В пресс-службе "Укрзализныци" агентству "Интерфакс-Украина" уточнили, что изъятые правоохранителями документы касаются решений предыдущих составов правления.

"Руководство ПАО полностью способствует работе правоохранительных органов, предоставляет все необходимые для следствия документы и обеспечивает прозрачность в своей деятельности", - заявили в компании.

"Все изъятые правоохранителями сегодня документы касаются решений предыдущих составов правления компании", - добавили в пресс-центре "Укрзализныци".

Экономическая правда

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СБУ Укрзализныця
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