ЕБРР назвал поставщиков газа, которые будут сотрудничать с Нафтогазом
Европейский банк реконструкции и развития опубликовал перечень поставщиков газа, которые получили право участвовать в тендерах на закупку газа НАК "Нафтогаз Украины".
Об этом сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины".
Безусловную предварительную квалификацию прошли три компании:
- CEZ A. S. (Чешская Республика);
- ENGIE SA (Франция);
- Polskie Gornictwo Naftowe I Gazownictwo Spolka Akcyjna (Польша).
Условно прошли предварительный отбор следующие компании:
- Axpo Trading AG (Швейцария);
- EDF Trading Limited (Великобритания);
- Eni trading & shipping S. p.A (Италия);
- Верден SP.z.o.o (Польша);
- RWE Supply & Trading GmbH (Германия);
- Slovensky Plyarensky Priemysel s.a. (Словакия);
- Uniper Global Commodities SE (Германия);
- VNG Slovakia s.r.o (Словакия);
PGNiG Supply and Trading (Германия);
- совместная заявка: Hungarian Gas Trade Ltd (Венгрия) и MFGK Slovakia s.r.o (Словакия).
В 2016 году предварительный отбор прошло 13 компаний.
Напомним, по револьверной кредитной линии "Нафтогаз" может использовать до 300 млн долл. для закупки газа у европейских поставщиков.
Экономическая правда
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