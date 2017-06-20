НБУ установил официальный курс гривни на вторник
Вторник, 20 июня 2017, 09:00
Национальный банк оставил без изменений официальный курс гривни на 20 июня и установил его на уровне 26,02 за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,14 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,4900 гривни.
Напомним, 19 июня котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,02-26,03 гривни за доллар.
Экономическая правда
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