НБУ установил официальный курс гривни на вторник

Национальный банк оставил без изменений официальный курс гривни на 20 июня и установил его на уровне 26,02 за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,14 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,4900 гривни.

Напомним, 19 июня котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,02-26,03 гривни за доллар.

Экономическая правда