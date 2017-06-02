Украинский метзавод закрывает представительство в Москве

Наблюдательный совет завода "Днепроспецсталь" (Запорожье) на заседании 2 июня решил закрыть представительство в Москве.

Об этом говорится в пресс-релизе завода.

Согласно сообщению, представительство будет закрыто в связи с экономической нецелесообразностью его дальнейшей деятельности.

Ранее представительство выполняло функции представления и защиты коммерческих интересов предприятия на российском рынке.

Как сообщалось, в 2016 году по сравнению с 2015 годом "Днепроспецсталь" сократила убыток на 42,9%, или на 302,9 млн гривен до 403,651 млн гривен, сократив чистый доход на 7,9%, или на 538,334 млн гривен до 6,319 млрд гривен.

В 2016 году по сравнению с 2015 годом завод снизил производство стали на 3% до 237,033 тысяч тонн.

ПАО "Днепроспецсталь" производит сортовой прокат и поковки из специальных марок стали: нержавеющей, инструментальной, быстрорежущей, подшипниковой, конструкционной, а также из жаропрочных сплавов на основе никеля.

VS Energy International Group владеет активами в Украине ("Киевоблэнерго", "Одессаоблэнерго", "Севастопольэнерго", "Херсоноблэнерго", "Днепроспецсталь" им. А.Н. Кузьмина, гостиничный бизнес ("Премьер интернешнл")).

Бенефициарами VS Energy являются российский бизнесмен Евгений Гинер, депутат Госдумы Александр Бабаков, Михаил Воеводин и Сергей Шаповалов.

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