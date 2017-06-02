НБУ разработал положение об электронной подписи
Национальный банк Украины разработал проект положения о применении электронной подписи в банковской системе страны.
Данный проект можно найти на сайте НБУ, передает "Интерфакс-Украина".
Проект положения определяет организационно-методологические условия применения электронной подписи в банковской системе, в том числе виды электронной подписи и требования по применению каждого из видов электронной подписи.
Как объясняет НБУ, указанный документ разработан в рамках реализации проекта #Paperless, суть которого заключается в максимально возможном отказе от бумажных документов при обслуживании клиентов банков.
Утверждение проекта положения позволит снизить себестоимость банковских продуктов, что, соответственно, снизит конечную стоимость услуг для клиентов, а также повысить качество и скорость обслуживания банками своих клиентов.
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