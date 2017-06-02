Украинским банкам запретили обслуживать российские компании с санкционного списка
НБУ утвердил порядок выполнения банками решение СНБО о применении персональных специальных экономических санкций в отношении ряда российских компаний, включая российские соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", ресурсы Yandex, Mail.ru и бухгалтерскую программу 1С.
Об этом сообщает УНІАН со ссылкой на постановление №46 на сайте регулятора.
Как отмечается, с 3 июня банкам запрещено выполнять расчетные документы клиентов, указанных в санкционных списках, которые являются инициаторами перевода и к которым применены санкции о приостановлении выполнения экономических и финансовых обязательств.
Кроме того, запрещается инициировать перевод средств на счета лиц, указанных в санкционных списках, к которым применены санкции о приостановлении выполнения экономических и финансовых обязательств, или на собственные счета банка, открытые в организациях, в которых применены такие санкции.
Исключения касаются переводов денежных средств по операциям, которые осуществляются для увеличения уставного капитала банков Украины.
Как известно, 16 мая президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс" и другие.
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