Украинским банкам запретили обслуживать российские компании с санкционного списка

НБУ утвердил порядок выполнения банками решение СНБО о применении персональных специальных экономических санкций в отношении ряда российских компаний, включая российские соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", ресурсы Yandex, Mail.ru и бухгалтерскую программу 1С.

Об этом сообщает УНІАН со ссылкой на постановление №46 на сайте регулятора.

Как отмечается, с 3 июня банкам запрещено выполнять расчетные документы клиентов, указанных в санкционных списках, которые являются инициаторами перевода и к которым применены санкции о приостановлении выполнения экономических и финансовых обязательств.

Кроме того, запрещается инициировать перевод средств на счета лиц, указанных в санкционных списках, к которым применены санкции о приостановлении выполнения экономических и финансовых обязательств, или на собственные счета банка, открытые в организациях, в которых применены такие санкции.

Исключения касаются переводов денежных средств по операциям, которые осуществляются для увеличения уставного капитала банков Украины.

Как известно, 16 мая президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс" и другие.