Экс-заместитель главы банка "Старокиевский" присвоил 82 миллиона - прокуратура

Прокуратурой города Киева сообщено о подозрении бывшему заместителю председателя правления ПАО "Старокиевский банк" по фактам присвоения средств банковского учреждения в особо крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Досудебным расследованием установлено, что в течение 2007-2013 годов экс-глава банка, действуя в сговоре с другими служащими финучреждения и используя свое служебное положение, путем выдачи кредитов подставным и подконтрольным лицам незаконно присвоили средства банка в сумме почти 82 млн гривен", - говорится в сообщении.

"Действия экс-чиновника квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины. В настоящее время досудебное расследование продолжается. Его ход находится на контроле", - сообщает пресс-служба.

Как известно, в начале 2014 года Фонд гарантирования вкладов начал процедуру ликвидации банка "Старокиевский".

Экономическая правда