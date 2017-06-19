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Приватбанк выходит на рынок ипотеки

Понедельник, 19 июня 2017, 20:25

Приватбанк подписал меморандум о сотрудничестве в сфере ипотечного кредитования и лизинга жилья с Государственным ипотечным учреждением.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Мы стремимся как можно быстрее восстановить в стране ипотечное кредитование на базе мирового опыта, новых возможностей и технологий, имеющихся в банке", - отметил руководитель направления "Потребительское кредитование" Приватбанка Андрей Ковтун.

"Активное привлечение финансирования с помощью наших партнеров ГИУ и государства поможет создать простой и доступный лизинговый механизм финансирования строительства нового жилья для граждан", - добавил он.

Меморандум банка и ГИУ предполагает, что банк сможет выступать как первичным ипотечным кредитором по предоставлению долгосрочных ипотечных кредитов, так и уполномоченным агентом ГИУ в случае обеспечения граждан жильем.

Экономическая правда

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Приватбанк
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