Украинцы потеряли 1,44 миллиона из-за "Правительственного курьера"

Украинцы, которые установили крыше солнечные электростанции, потеряли около 1,44 миллиона гривен из-за издания "Правительственный курьер".

Об этом говорится в статье Экономической правды.

Как известно, Закон о НКРЕКП требует публиковать постановления регулятора в "Правительственном курьере" в течение 15 календарных дней после принятия. После такой публикации решения регулятора вступает в силу и подлежит исполнению.

Однако издание позволяет себе пренебрегать сроками публикации решений НКРЕКП и делает это выборочно. На практике такое затягивание может означать существенные убытки для участников рынка и государства.

Так, например, произошло с публикацией постановления НКРЕКП №428, которая установила новые "зеленые" тарифы для частных хозяйств.

Этот документ регулятор утвердил и опубликовал на своем сайте еще 30 марта, однако в печатном издании текст постановления №428 ещё не появился, что привело к убыткам для граждан в размере около 1,44 миллиона гривен.

При подготовке материала глава регулятора Дмитрий Вовк также высказался по поводу проблемы отсутствия публикаций решений комиссии в "Правительственном курьере". По его словам, на 14 июня неопубликованными являются 32 постановления, из которых 20 ожидают публикацию уже больше двух недель, а некоторые - более 100 дней.