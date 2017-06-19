Со Львова в Берлин начал летать Wizz Air
Авиакомпания Wizz Air начала выполнять рейсы из Международного аэропорта "Львов" им. Даниила Галицкого в Берлин (Германия).
Об этом сообщает сайт Львовской ОГА.
Стоимость билетов - от 579 грн. Полеты осуществляются по средам и воскресеньям.
Первым рейсом в Берлин из Львова вылетели 173 человека.
Wizz Air - крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе. Он предлагает рейсы по более чем 500 маршрутам. Флот авиакомпании состоит из 80 самолетов Airbus A320 и A321.
Как сообщалось, в 2017 году открывается восемь новых маршрутов Wizz Air из Украины с учетом запуска второго рейса из Львова в Берлин и рейсов из Киева в такие города, как Познань и Люблин в Польше, Франкфурт-Хан и Ганновер в Германии.
Также Wizz Air планирует увеличить пассажиропоток киевских маршрутов на 64% в 2017 году.
Экономическая правда
Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.