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Со Львова в Берлин начал летать Wizz Air

Понедельник, 19 июня 2017, 11:55

Авиакомпания Wizz Air начала выполнять рейсы из Международного аэропорта "Львов" им. Даниила Галицкого в Берлин (Германия).

Об этом сообщает сайт Львовской ОГА.

Стоимость билетов - от 579 грн. Полеты осуществляются по средам и воскресеньям.

Первым рейсом в Берлин из Львова вылетели 173 человека.  

Wizz Air - крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе. Он предлагает рейсы по более чем 500 маршрутам. Флот авиакомпании состоит из 80 самолетов Airbus A320 и A321.

Как сообщалось, в 2017 году открывается восемь новых маршрутов Wizz Air из Украины с учетом запуска второго рейса из Львова в Берлин и рейсов из Киева в такие города, как Познань и Люблин в Польше, Франкфурт-Хан и Ганновер в Германии.

Также Wizz Air планирует увеличить пассажиропоток киевских маршрутов на 64% в 2017 году.

Экономическая правда

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Wizz Air Германия Львов
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