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Нацбанк понизил курс гривны

Понедельник, 19 июня 2017, 09:45

Национальный банк Украины понизил официальный курс гривны на 1 копейку.

Об этом сообщает сайт НБУ.

Таким образом, курс доллара в понедельник повысился до 26,0219 гривны за доллар против 26,0071 в пятницу.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,0587 гривен против 29,0395 гривен в пятницу. За 10 российских рублей дают 4,5067 гривен против 4,5274 гривен.

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