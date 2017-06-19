Нацбанк понизил курс гривны

Национальный банк Украины понизил официальный курс гривны на 1 копейку.

Об этом сообщает сайт НБУ.

Таким образом, курс доллара в понедельник повысился до 26,0219 гривны за доллар против 26,0071 в пятницу.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,0587 гривен против 29,0395 гривен в пятницу. За 10 российских рублей дают 4,5067 гривен против 4,5274 гривен.