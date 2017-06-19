Нефть опять падает в цене

Цены на нефть снижаются на данных о росте числа буровых установок в США.

Об этом сообщает ПРАЙМ.

Нефть дешевеет в понедельник утром, так как инвесторы продолжают реагировать на данные об увеличении количества буровых установок в США, опубликованные американской нефтегазовой сервисной компанией Baker Hughes в пятницу вечеро.

По состоянию на 08.16 стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,32%, до 47,22 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,38% - до 44,80 доллара за баррель.