В России готовятся к падению цен на нефть до 25 долларов

Банк России в рисковом сценарии развития экономики ожидает постепенного снижения цен на нефть с середины 2017 года до уровня около 25 долларов за баррель в середине 2018 года.

Об этом говорится в докладе регулятора, передает "Прайм".

В мартовском докладе ЦБ в рисковом сценарии предполагал возможность снижения цен на нефть до 25 долларов за баррель уже в конце 2017 года и замедления ВВП РФ в этом году из-за этого фактора до нулевой отметки.

"Под влиянием быстрого роста объемов экспорта нефти из Ливии и Нигерии, с одной стороны, а также в условиях замедления экономического роста в Китае и значительно более слабого спроса на рынке энергоносителей, с другой стороны, цены на нефть будут постепенно снижаться уже с середины текущего года и к середине следующего года достигнут уровня около 25 долларов за баррель", - говорится в докладе.

"В результате темпы экономического роста сложатся заметно ниже, чем в базовом сценарии. При этом замедление может начаться уже с середины 2017 года", - указывает Банк России.

В пятницу на закрытии торгов нефть марки Brent торговалась по 47,58 доллара за баррель, WTI - по 44,89 доллара за баррель.