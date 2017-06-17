Украина немного увеличила транзит нефти в Европу

Транзит нефти по территории Украины по трубопроводному транспорту в страны Европы в январе-мае 2017 года увеличился на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 5,555 млн тонн.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно данным, объем транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие заводы Украины в январе-мае 2017 года составил 761 тысяч тонн, что на 30,6% (на 178,1 тысяч тонн) больше, чем за пять месяцев прошлого года.

Таким образом, в январе-мае-2017 доля транзитного объема в транспортировке нефти составила 88%, а доля перекачки на НПЗ Украины – 12%.

Рост поставок внутри страны связан с возобновлением работы участка Одесса-Кременчуг, по которому поставляется нефть Azeri Light в адрес ПАО "Укртатнафта".

Как сообщалось, Украина в январе-мае 2017 года увеличила экспорт электроэнергии на 40,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 2,618 млрд кВт-ч.