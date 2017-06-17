Все разделы
Укр / Рус

Кабмин инициировал конкурс стартапов, призовой фонд - 1,5 миллиона

Суббота, 17 июня 2017, 12:25

Кабинет министров при поддержке USAID и UKAID инициировал конкурс стартапов Open Data Challenge.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

Гройсман отметил, что за год Украина значительно повысила свои позиции в международных рейтингах открытости данных, таких как Open Data Barometer (+18 позиций) и Open Data Index (+24 позиции).

"Государство открывает данные не только для повышения прозрачности и борьбы с коррупцией, но и для стимулирования развития коммерческих и общественных проектов на базе открытых данных, которые имеют огромные перспективы (например, сегодня Direct Open Data Market Size EU оценивается на уровне 60 млрд евро)" , - написал он.

"Именно с этой целью правительство Украины при поддержке USAID Ukraine и UKAid инициировал конкурс стартапов на базе открытых данных Open Data Challenge - идеатоны в городах Украины. Призовой фонд первого цикла – 1,5 млн гривен", - заявил премьер.

Экономическая правда

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Кабмин Гройсман
Материалы по теме
Кабмин может перенести увеличение страхового стажа на 2020 год 16 июня 2017, 20:37
Кабмин возместил 38 миллионов гривен по "теплым кредитам" 14 июня 2017, 20:04
Кабмин упростил правила перевода дачных домов в жилые 14 июня 2017, 17:09
Реклама:
powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте