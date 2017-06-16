Нацсовет реформ одобрил проект пенсионной реформы

Проект пенсионной реформы будет внесен в Верховную Раду Украины 19-20 июня.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передает "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что в понедельник, максимум вторник, мы внесем в парламент (законопроект о пенсионной реформе - Ред.)", - сказал премьер журналистам после заседания Национального совета реформ в пятницу в Киеве.

Он отметил, что Национальный совет реформ поддержал правительственный проект пенсионной реформы на заседании в пятницу, в то же время были высказаны предложения, которые, по словам Гройсмана, могут быть учтены.

Ранее Министерство социальной политики представило новую формулу расчета пенсий.

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Экономическая правда