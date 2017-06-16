Оборот торговли между РФ и Украиной в январе-апреле вырос на 30% - Рос.СМИ
Пятница, 16 июня 2017, 17:08
Оборот внешней торговли между Россией и Украиной в январе-апреле 2017 года составил 3,453 миллиарда долларов, показав рост на 30% в годовом выражении.
Об этом сообщает ПРАЙМ со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы РФ
При этом экспорт из РФ на Украину составил 2,131 миллиарда долларов (рост на 30,2%), импорт РФ с Украины - 1,323 миллиарда долларов (рост на 29,6%).
Доля Украины в общем обороте внешней торговли РФ в январе-апреле не изменилась и осталась на уровне прошлого года - 2%.
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