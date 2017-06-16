Заводы Фирташа вернулись к работе после многомесячного простоя

Предприятия черкасский Азот, Ривнеазот и северодонецкий Азот, входящие в группу Ostchem, возобновляют производство удобрений после более чем трехмесячного простоя.

Об этом сообщила пресс-служба Group DF.

Как сообщается, черкасский Азот уже начал пусковые операции и к 20 июня планирует вывести на 100% мощности работу трех основных цехов – цеха карбамида, аммиачной селитры и карбамидо-аммиачной селитры. На Ривнеазоте и северодонецком Азоте начинают подготовку к проведению пуско-наладочных работ, необходимых для запуска производства.

"Работа всех химических заводов холдинга будет в первую очередь направлена на удовлетворение спроса украинских аграриев. По нашим оценкам, потребление внутреннего рынка в период осенней посевной составляет около 1,2 млн тонн азотных удобрений. Нынешние суммарные производственные мощности черкасского Азота, Ривнеазота и северодонецкого Азота составляют около 350 тыс. тонн удобрений/месяц, чего полностью достаточно, чтобы обеспечить потребности украинских аграриев к осенней посевной 2017 года", - говорится в сообщении.

В Group DF отмечают, что запуску предприятий поспособствовало введение Межведомственной комиссией по международной торговле антидемпинговых пошлин на российские азотные удобрения – карбамид и КАС.

Напомним, 7 марта "Укртрансгаз" ограничил газоснабжение предприятий "Ривнеазот", "Северодонецкое объединение Азот" и "Азот" из-за долгов.

Как известно, "Ривнеазот" и черкасский "Азот", а также два химзавода, которые простаивают - "Концерн Стирол" (Горловка) и "Северодонецкое объединение Азот" (Северодонецк) принадлежат Дмитрию Фирташу.

Напомним, Ostchem инициирует расширение действия антидемпинговых пошлин на аналоги аммиачной селитры из РФ.

Стоит отметить, что Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа является одним из крупнейших игроков на рынке удобрений Украины.

Ранее в Украинской аграрной конфедерации заявили, что Ostchem шантажирует аграриев пытаясь поднять цены на удобрения.

Экономическая правда