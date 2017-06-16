Курченко продает украинский уголь из АТО в Турцию. Документ

Основатель группы "ВЕТЭК" Сергей Курченко занялся экспортными поставками угля украинского происхождения.

Об этом ЭП сообщил источник на рынке.

По его данным, сбыт антрацита осуществляется преимущественно в Турцию. Первые поставки начались в апреле, а приобрели системный характер в мае-июне: сейчас в Турции ежемесячно разгружается 5-6 судов, на борту каждого из которых находится до 20 тыс тонн угля.

Операциями с углем, добытым на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, от имени Курченко занимается ряд компаний. Чаще всего – ООО "Петролеум капитал", зарегистрированное в Нижнем Новгороде, РФ.

По данным ЭП, вывоз угля из захваченной территории Украины осуществляется через железнодорожное сообщение Квашино (Украина) – Успенская (РФ). Впоследствии со станции "Успенская" уголь ж/д транспортом поставляется до узловой станции "Кизитеринка-экспорт", с которой ведется подача грузов в порт Ростов-на-Дону.

Цепочку движения украинского антрацита можно проследить по одной из партий поставок, которая проводилась под накладной № 0000983.

В сопроводительных документах к этой партии указывается, что через территорию России антрацит поставляется в режиме транзита (классифицируется обозначением "31"), а страна происхождения угля неизвестна.

После доставки угля в порт Ростов-на-Дону, он был погружен на судно Mega.

Оттуда антрацит морем доставлен в порт Мерсин (Турция).

В соответствии с анализом качественных характеристик угля, проведенным в порту Ростова перед погрузкой на судно Mega, содержание серы в нем составляет 2%, что соответствует уровню серы в антрацитах украинского происхождения и одновременно превышает максимальный уровень (1,5%) ее содержания в российском угле.

Дмитрий Рясной, ЭП