ДТЭК заявила о теракте на Луганской ТЭС

Компания ДТЭК сообщает, что в ночь на 16 июня на территорию Луганской ТЭС упал минометный снаряд, который повредил автотранспорт станции.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"15 июня около 20:45 по Луганской ТЭС произведен обстрел - на территорию автотранспортного цеха упал минометный снаряд ориентировочно 80 мм в диаметре. В результате террористического акта никто из сотрудников не пострадал. Обстрел повредил автотранспортное имущество Луганской ТЭС", - сообщает компания.

На текущий момент станция работает в штатном режиме двумя энергоблоками, суммарная мощность 260 МВт. Сотрудники Луганской ТЭС получили распоряжение сократить время пребывания на территории ТЭС при отсутствии острой производственной необходимости.

Как сообщает компания, с августа 2014 года Луганская ТЭС остается единственным производителем электроэнергии для севера Луганской области.

"До 25 апреля 2017 года станция работала отдельно от объединенной энергосистемы Украины из-за поврежденных боевыми действиями магистральных линий электропередач. Сегодня Луганская ТЭС выдает в среднем 50 МВт/час в ОЭС Украины", - сообщает компания.

ДТЭК – крупнейший энергетический холдинг Украины с активами в добыче угля, генерации и дистрибуции электроэнергии, альтернативной энергетике и добыче природного газа.

Входит в состав финансово-промышленной группы СКМ, акционером которой является Ринат Ахметов.

Экономическая правда