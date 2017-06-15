СБУ: Чиновники УЗ закупили некачественных запчастей на 100 миллионов

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой разоблачили механизм регулярного приобретения чиновниками "Укрзализныци" некачественной продукции почти на 100 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Правоохранители установили, что чиновники компании регулярно закупали контрафактные запасные части для тягового подвижного состава.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что должностные лица Департамента локомотивного хозяйства способствовали закупке и эксплуатации обществом продукции ненадлежащего качества.

"Использование некачественных запасных частей производственными подразделениями Укрзализныци, одного из тепловозоремонтных заводов и семью локомотивными депо приводило, в частности, к постоянному выходу из строя десятков тепловозов и длительным простоям на внеплановых ремонтах", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате схемы должностных лиц "Укрзализныця" не смогла обеспечить в полном объеме перевозки продукции металлургических комбинатов.

"Это соответственно привело к недополучению госпредприятием доходов, сокращению объемов валютной выручки и уменьшению поступлений в бюджеты всех уровней", - сообщает пресс-служба.

"Во время обысков в структурных подразделениях Укрзализныци и офисах коммерческих структур сотрудники спецслужбы изъяли документацию, подтверждающую закупку чиновниками неликвидных запчастей", - заявили в СБУ.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса, одному из руководителей Департамента локомотивного хозяйства ОАО "Украинская железная дорога" сообщено о подозрении в совершении преступления.

Продолжается досудебное следствие.

Ранее СБУ разоблачила руководителей филиала "Энергосбыт" ПАО "Укрзализныця" на систематическом получении взяток с предпринимателей.

Экономическая правда