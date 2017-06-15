СБУ перекрыла схему, по которой отмыли 4,5 миллиарда гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили масштабную финансовую сделку с фиктивным страхованием бизнес-активов олигарха, близкого к экс-президенту Виктору Януковичу.

Об этом сообщает УНІАН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, оперативники спецслужбы под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили механизм вывода в "тень" средств большой группы компаний через фиктивное страхование рисков.

Правоохранители установили, что топ-менеджмент коммерческой структуры для минимизации налогов заключал фейковые страховые сделки с подконтрольными компаниями. По предварительным оценкам, через сделку дельцы "отмыли" почти 4,5 млрд гривен.

Сотрудники СБУ совместно с полицией также заблокировали в Киеве и Полтаве деятельность двух колл-центров, которые в интересах злоумышленников принимали заявки на выкуп страховых обязательств с большим дисконтом.

За 10-20% от реальной суммы дельцы скупали договоры страхования физических лиц в искусственно доведенных до банкротства подконтрольных структурах. Согласно законодательству, обязательства обанкротившихся страховых компаний подлежат стопроцентному возмещению.

Во время проведения следственных действий сотрудники СБУ задокументировали многочисленные нарушения страховщиками соблюдения требований действующего законодательства в сфере предоставления финансовых услуг.

По материалам СБУ вынесено решение Нацкомфинуслуг об отмене страховым компаниям лицензий и наложения административных штрафов.

В ходе обысков в офисах коммерческих структур правоохранители изъяли документацию, которая доказывает проведения противоправных сделок с финансовыми ресурсами, в частности через страховые компании, находящиеся длительное время в процедуре ликвидации.

У злоумышленников также обнаружено компьютерную технику и серверное оборудование с доказательствами нелегальной деятельности, печати и штампы юридических лиц, незаполненные бланки фиктивных структур с подписями и печатями.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ст. 191 и ст. 209 Уголовного кодекса Украины.