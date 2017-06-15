Россия пытается завезти в Крым газотурбины в обход санкций - росСМИ
Компания "Технопромэкспорт", что входит в "Ростех", определилось с поставщиком газовых турбин для новых ТЭС в Крыму.
Об этом сообщает Коммерсант.
На станциях собирались ставить турбины, сделанные по технологии немецкой Siemens, но компания блокировала поставки из-за санкций.
Теперь, согласно сайту госзакупок, ТЭС могут получить турбины под шифром ТПЭ-180, якобы сделанные самим генподрядчиком - ООО ПО "Технопромэкспорт".
Собеседники издания уверяют, что новых вариантов у него нет и турбины сделаны или СП Siemens и предприятием Силовые машины в Петербурге, или в Иране - также по немецкой технологии. Но, судя по закупке, предполагается импорт оборудования в Россию.
ТЭС в Крыму строят, чтобы закрыть энергодефицит в регионе. Общая мощность генерации на полуострове - 920,3 МВт, на пике нужно до 1,43 ГВт. Часть спроса закрывает энергомост через Керченский пролив (800 МВт) и перевезены из других регионов РФ мобильные ГТЭС.
Но мощных газовых турбин в РФ не делают, а поставка западного оборудования в Крым запрещена санкциями.
Напомним, в марте немецкий концерн Siemens заявил, что выполнил поставки четырех газовых турбин российскому "Технопромэкспорту". Согласно контракту, поставленные турбины предназначены для строительства электростанции на Таманском полуострове России.
Экономическая правда
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