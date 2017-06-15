Цены на нефть слабо колеблются после сильного снижения

Стоимость нефти не демонстрирует единой динамики в четверг утром после опубликованных в среду данных о росте добычи в США, а также после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США повысить базовую процентную ставку.

Об этом сообщает ПРАЙМ.

По состоянию на 8.36 стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,11%, до 47,05 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,07% - до 44,70 доллара за баррель. В ходе торгов среды Brent и WTI обновили ценовые минимумы с 5 мая – ниже 47 и 45 долларов за баррель соответственно.

Ранее в среду Минэнерго США сообщило, что добыча нефти в стране за неделю, завершившуюся 9 июня, выросла на 0,13%, или на 12 тысяч баррелей в сутки, до 9,330 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, запасы бензина выросли на 2,1 миллиона баррелей, или на 0,87% - до 242,4 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя на 0,457 миллиона баррелей.

В тот же день Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило в своем июньском докладе, что ОПЕК в мае нарастила добычу нефти на 290 тысяч баррелей в день по сравнению с апрелем - до максимального показателя 2017 года в 32,08 миллиона баррелей в сутки. Агентство объяснило рост показателя увеличением добычи в Ливии и Нигерии, которые освобождены от обязательств по сокращению добычи.