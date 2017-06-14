Россия требует от Липецкой фабрики Roshen 2,7 миллиона долларов налогов

Федеральная налоговая служба РФ по Липецкой области провела налоговую проверку ООО "Рошен" в г. Липецке за 2014-2015 гг, в результате которой требует 2,7 миллиона долларов налогов.

Об этом сообщает пресс-служба Roshen.

Как отмечает пресс-служба, в результате проверки органы ФНС РФ пришли к неправомерному и необоснованному заключению относительно того, что ООО "Рошен" при выплате дивидендов в Украину, не имело права применить льготы, установленные в Соглашении об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предотвращении уклонений от уплаты налогов между правительством РФ и правительством Украины от 8 февраля 1995 года.

РФ требует от ООО "Рошен" уплатить более чем 150 млн руб (около 2,7 млн долларов) налога на доходы иностранных организаций не имеют отношения к надлежащей практике уплаты налогов или борьбе с налоговыми уклонениями.

"Корпорация ROSHEN заявляет, что данные претензии со стороны ФНС РФ являются неправомерными и нарушают международные обязательства РФ в соответствии с вышеупомянутым Соглашением. Корпорация ROSHEN и все юридические лица, входящие в ее состав, уплачивают налоги в полном соответствии с действующим законодательством. Данные претензии являются попыткой взыскать с корпорации ROSHEN дополнительные налоги, которые были надлежащим образом уплачены в бюджет Украины", - заявляют в пресс-службе.

Отмеччается, что корпорация будет использовать все имеющиеся правовые средства с целью защитить свои нарушенные интересы и права и не допустить ненадлежащего налогообложения доходов корпорации органами ФНС РФ в ущерб бюджету Украины.