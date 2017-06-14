УЗ запустит еще один поезд в польский Хелм

"Укрзализныця" договорилась с польскими коллегами о запуске двух пар поездов в Хелм - помимо поезда Ковель-Хелм начнет работу пара поездов на маршруте Ривне-Хелм.

Об этом 12 июня во время церемонии отправки первого поезда из Ковеля в Хелм сообщил член правления ПАО УЗ Сергей Михальчук, передает ЦТС.

Новый поезд в Польшу начнет ходить 11 декабря или ранее.

"Мы с польскими друзьями проработали две пары поездов. Первая пара поездов сегодня отправляется. Если появится большой пассажиропоток, у нас уже готово с 11 декабря, а если пассажиропоток будет большим, то мы и раньше рассмотрим этот вопрос, чтобы запустить поезд из Ривне", - проинформировал Михальчук.

Как сообщается, в первый рейс поезда № 751/752 сообщением Ковель-Хелм отправилось 92 пассажира из Украины. Из Ковеля двухвагонный состав отправляется в 11:53, в Хелм прибывает в 13:41. В обратном направлении поезд отправляется в 14:51 и прибывает в 18:40. Стоимость билета составляет 203 грн.

В УЗ прогнозируют, что, если будет большой спрос на перевозки на этом направлении, компания будет привлекать другой подвижной состав. Поезд также может получить более протяженный маршрут и начинаться на украинской территории с Луцка и Львова.