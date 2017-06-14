Суд отказал вернуть ЗТМК государству

Высший хозяйственный суд Украины отказал вернуть ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" в сферу государственного управления.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура на своей странице в Facebook.

Как отмечается, 12 июня 2017 Высшим хозяйственным судом Украины было отказано в удовлетворении кассационной жалобы иностранного участника ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" - компании "Толексис Трейдинг Лимитед" на постановление Донецкого апелляционного хозяйственного суда.

Этим постановлением была удовлетворена апелляционная жалоба САП и отменено постановление хозяйственного суда Запорожской области о возвращении заявленного прокуратурой хозяйственного иска о расторжении договора об учреждении предприятия и возвращения комбината в сфере государственного управления .

Таким образом, как в апелляционной, так и в кассационной инстанциях, прокурорами САП доказана незаконность и безосновательность решения местного хозяйственного суда о возвращении указанного иска.

Сейчас ожидается возвращение материалов дела в хозяйственный суд Запорожской области и начала его рассмотрения по существу.

Как сообщалось, 28 марта председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что халатность прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сделала невозможным возвращение Запорожского титано-магниевого комбината в полную собственность государства.

По его словам, прокуроры САП постоянно нарушают процессуальные нормы в судах, из-за чего рассмотрение дела затягивается, а тем временем менеджмент Фирташа легализует схему, в которой суд "списывает недобросовестному совладельцу ЗТМК все долги и аннулирует обещания, закрепленные в учредительном договоре".

Шабунин напомнил, что ЗТМК владеют государство через Фонд госимущества (51%) и Фирташ через кипрскую компанию Tolexis Trading Ltd (49%). По его словам, Фирташ получил свою долю комбината потому, что обещал вложить в развитие него более 110 млн долларов, но этого не сделал.

В ответ на обвинения Специализированная антикоррупционная прокуратура призналась, что недостаточно информировала общество о ходе дела по возврату ЗТМК от людей Дмитрия Фирташа государству.

ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" было создано в 2013 году государством в лице Фонда государственного имущества (владеет 51% уставного капитала) и Кипрской компанией Tolexis Trading Limited (49%), которая принадгоспредприятия, на основе которого было создано ООО, и инвестировать 110 млн долларов на внедрение передовых технологий и оборудования отечественных и зарубежных фирм.

Запорожский титано-магниевый комбинат является единственным производителем губчатого титана в Европе.