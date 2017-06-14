НБУ установил официальный курс ниже 26 гривен
Среда, 14 июня 2017, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 14 июня на 8 копеек и установил его на уровне 25,99 за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,15 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,5678 гривни.
Напомним, 13 июня котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 25,99-26,01 гривни за доллар.
Экономическая правда
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