НБУ установил официальный курс ниже 26 гривен

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 14 июня на 8 копеек и установил его на уровне 25,99 за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,15 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,5678 гривни.

Напомним, 13 июня котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 25,99-26,01 гривни за доллар.

Экономическая правда