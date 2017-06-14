Все разделы
Укр / Рус

НБУ установил официальный курс ниже 26 гривен

Среда, 14 июня 2017, 09:00

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 14 июня на 8 копеек и установил его на уровне 25,99 за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,15 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,5678 гривни.

Напомним, 13 июня котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 25,99-26,01 гривни за доллар.

Экономическая правда

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Реклама:
powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте