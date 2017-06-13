Левочкин опровергает, что дрался с Шуфричем из-за "Нафтогазвыдобування"

Народный депутат Сергей Левочкин не имеет никакого отношения к событиям вокруг компании "Нафтогазвидобування" и никогда не обсуждал вопросы, связанные с ней, с кем-либо из бывших и нынешних ее акционеров.

Такое заявление обнародовала пресс-служба народного депутата.

"Упоминание о народном депутате Сергее Левочкине в интервью с экс-гендиректором компании "Нафтогазвыдобування" Олегом Семинский является безосновательной спекуляцией", - говорится в заявлении.

Напомним, в интервью ЭП экс-гендиректор компании "Нафтогазвидобування" Олег Семинский рассказывая о своем похищении, заявил:

"Я на 100% уверен, что заказчиком моего похищения был Рудьковский. Возможно, он не хотел выплачивать мне мои 10% (180 млн. долл.) от [потенциальной - ред.] продажи компании группе ТНК.

Потом, как мне стало известно, Рудьковский Шуфрича хотел выбросить из этой компании (из состава акционеров компании - ред.). Почему я делаю такой вывод? Рудьковский 10 дней до моего похищения не выходил из кабинета Левочкина в Администрации президента, главы АП Януковича. А перед этим в "Зоряном" (кинотеатр "Зоряный" - в то время - штаб Партии Регионов - ред.) Шуфрич выбил Левочкину два зуба.

После этого инцидента Левочкин все держал в себе внутри, а потом, когда подошел момент, я так понимаю, они планировали выбросить Нестора из этого бизнеса и завладеть этой компанией", - рассказал Семинский.

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Экономическая правда