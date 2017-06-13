Сенат США согласился ужесточить санкции против России

Американские сенаторы хотят ужесточить санкции против России из-за кибератаки во время избирательной кампании в США, аннексию Крыма и поддержку Башара Асада в Сирии.

Об этом сообщает Dw.com со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, представители Республиканской и Демократической партий в Сенате Соединенных Штатов Америки вечером в понедельник, 12 июня, договорились о принятии нового пакета санкций против России, чтобы наказать ее за возможное вмешательство в избирательную кампанию в США, а также за аннексию Крыма и поддержку правительства Сирии.

Влиятельные сенаторы из двух комитетов - по делам банков и иностранных дел - объявили, что новые штрафные меры против России будут включены в законопроект о санкциях против Ирана, чтобы ускорить процесс их принятия.

"Поправки к ныне обсуждаемому законопроекту о санкциях против Ирана предусматривают сохранение и существенное расширение санкций против правительства России в ответ на нарушение территориальной целостности Украины и Крыма, наглые кибератаки и вмешательства в выборы и продолжающуюся агрессию в Сирии", - говорится в заявлении сенаторов двух партий.

Новые санкции предполагается ввести против коррумпированных российских представителей и лиц, причастных к нарушениям прав человека, поставки оружия правительства президента Сирии Башара Асада и кибератак "от имени российского правительства".

Предусмотрено также введение новых санкций против ключевых элементов российской экономики - горнодобывающей промышленности, металлургии, судостроения и железных дорог.

При этом в документ внесены положения, которые не позволят президенту отменить или смягчить санкции против России без согласования с Конгрессом.

Голосование по новому пакету санкций против России состоится, вероятно, уже в среду, 14 июня. Ожидается, что законопроект получит мощную поддержку от представителей обеих партий в Сенате.