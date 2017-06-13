"Укртрансгаз" открыл таможенный склад для газовых трейдеров

Оператор газотранспортной системы ПАО "Укртрансгаз" создал на базе 10 газохранилищ таможенный склад, что позволит трейдерам 1000 дней хранить природный газ в украинских ПХГ без проведения процедуры растаможивания.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"После годичной совместной работы представителей "Укртрансгаза", НАК "Нафтогаз Украины", Министерства финансов и Энергетической таможни ГФС 1 июня дано разрешение "Укртрансгазу" на открытие и эксплуатацию таможенного склада на базе украинских ПХГ", – сказано в сообщении.

2 июня таможенный склад ПАО "Укртрансгаз" внесен в Реестр таможенных складов ГФС.

В компании напомнили, что ранее таможенное оформление природного газа, транспортируемого на таможенную территорию Украины для его хранения в ПХГ, можно было проводить только в таможенном режиме "транзит", а сроки транзитных перевозок трубопроводным транспортом составляли 31 сутки.

"Такие условия не были экономически приемлемыми для большинства иностранных газовых трейдеров", – отмечается в сообщении.

Теперь таможенное оформление газа, который будет поступать из-за границы для хранения в украинских ПХГ, осуществляется в режиме "таможенный склад".

Создание такого склада позволяет компаниям, в том числе иностранным, хранить газ на территории Украины в течение 1095 дней без уплаты каких-либо налогов и таможенных сборов при дальнейшей транспортировке с территории Украины.

"Таким образом, в украинском законодательстве устранены все правовые барьеры для предоставления нерезидентам услуг по хранению природного газа в ПХГ", – подчеркнули в компании.

Напомним, "Укртрансгаз" – оператор крупнейших в Европе ПХГ общим объемом 31 млрд кубометров, при этом в последние годы, по данным компании, украинские ПХГ были загружены менее чем на 50%.

Существующие свободные мощности хранения планируется предложить иностранным трейдерам. В первую очередь оператор украинской ГТС и системы газохранилищ планирует продавать услуги хранения газа трейдерам из соседних стран, где существует дефицит газовых хранилищ – компаниям из Польши, Венгрии, Румынии, Словакии и Молдовы.

Украина готова предоставлять услуги хранения газа объемом более 14 млрд кубометров по цене около 0,4 евро/МВт за цикл хранения. Внедрение новой услуги увеличит доходы от деятельности по хранению газа и, соответственно, отчисления в государственный бюджет Украины.

В компании подчеркнули, что такой шаг по открытию таможенного склада является последовательным элементом долгосрочной стратегии "Укртрансгаза" по интеграции в газовый рынок Европы и созданию газового хаба в Украине.

100% ПАО "Укртрансгаз" принадлежит Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

Экономическая правда