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Цена на нефть Brent поднялась выше 48 долларов за баррель

Вторник, 13 июня 2017, 09:35

Цены на нефть эталонных марок во вторник продолжают подниматься, хотя инвесторы по-прежнему скептически относятся к ожиданиям, что усилия ОПЕК+ помогут ослабить переизбыток топлива на мировом рынке.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на MarketWatch.

Краткосрочное позитивное влияние на настроения участников торгов оказала новость об утечке нефти в нигерийском трубопроводе.

Кроме того, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что результаты соглашения о сокращении добычи нефти проявятся в течение ближайшего времени.

"Мы удовлетворены скоростью, с которой мы достигли договоренностей о продлении соглашения на девять месяцев. Результаты этого соглашения проявятся в течение недель и месяцев", - сказал он.

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:04 подорожали на 0,22 доллара (0,46%) - до 48,51 доллара за баррель. На торгах в предыдущий рабочий день их цена увеличилась на 0,14 доллара (0,29%), завершив торги на уровне 48,29 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром во вторник выросли на 0,18 доллара (0,39%) - до 46,26 доллара за баррель.

По итогам предыдущей сессии их цена поднялась на 0,25 доллара (0,55%) и закончила день на уровне 46,08 доллара за баррель.

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