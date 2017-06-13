ДТЭК отрицает свою причастность к "делу Семинского". Готовится к суду

Компания ДТЭК заявляет, что информация о ее причастности к противоправным действиям в отношении бывшего главы "Нафтогазвыдобування" Олега Семинского является недостоверной.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Распространение информации о том, что компания ДТЭК причастна к каким-либо противоправным действиям без предоставления соответствующих доказательств согласно украинского и международного права является неправомерным. Данные действия наносят урон деловой репутации компании", - отметили в пресс-службе.

"ДТЭК классифицирует слова Семинского как клевету. Компания проведет юридическую оценку его высказываний и предпримет все соответствующие действия для дальнейшего реагирования в правовом поле", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что суды первой и второй инстанции отказали Семинскому в удовлетворении его иска к "Нафтогазвыдобуванню" о восстановлении на работе.

Ранее в интервью ЭП Семинский допустил, что компания ДТЭК простимулировал Генеральную прокуратуру не заниматься расследованием дела по факту его похищения.

В частности, отвечая на вопрос о том, не считает ли он, что ДТЭК простимулировал ГПУ не заниматься расследованием его похищения, экс-глава "Нафтогазвыдобування" ответил: "На 100% уверен в этом. Потому что вы понимаете, какой пласт вопросов это поднимает".

Как известно, Семинский был похищен в феврале 2012 года и нашелся только в мае 2015 года.

В июне 2014 года в Киеве был задержан Юра Молдаван (Юрий Ериняк). Ему инкриминировали совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса (незаконное лишение свободы) и ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса (вымогательство).

Суды неоднократно освобождали под залог Молдавана, однако каждый раз ГПУ препятствовала этому. Печерский районный суд Киев 27 октября освободил его под залог в один миллион гривен.

Экономическая правда