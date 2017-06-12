Разработчик ПО "Стахановец" опровергает обвинения СБУ

Создатель программного обеспечения "Стахановец" Михаил Яхимович опровергает обвинения СБУ о передаче информации и данных российским спецслужбам.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

По словам Яхимовича, он не имел возможности передавать данные российским спецслужбам, поскольку "даже их (СБУ - ред.) экспертиза, показала, что никаких данных программа ["Стахановец" - ред.] не собирает и не передает никуда".

Также бизнесмен опроверг заявление Службы безопасности о его нахождении на территории РФ.

"Я уже который месяц живу в Грузии … и если они даже этого установить не могут, то можно представить себе уровень обоснованности всех остальных их обвинений", - написал он.

Яхимович советуется с адвокатами по поводу своих дальнейших действий.

"Хочу также напомнить, что у нас в стране - презумпция невиновности, и ни объявления в розыск, ни подозрения - не являются основаниями считать меня в чем либо виновным. Я последовательно отвергаю все выдвинутые мне обвинения и буду отстаивать свои права в суде", - заявил он.

Напомним, в конце апреля СБУ заявила, что Федеральная служба безопасности России могла получать данные из Украины благодаря программному обеспечению "Стахановец", которое обнаружили в 8 компаниях, в частности, в "Укргаздобыче" и "Dragon Capital".

В свою очередь, разработчик программного продукта "Стахановец" опроверг это.

Михаил Яхимович заявил, что "Стахановец" – это украинский стартап, который с 2015 работает под брендом "Mirobase". Он также утверждал, что СБУ "наехало" на его бизнес еще в ноябре 2016 года, после чего он уехал из страны.

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Экономическая правда