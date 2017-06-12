Минсоцполитики представило новую формулу расчета пенсий

Министр соцполитики Андрей Рева объяснил новые правила начисления пенсий.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

"До недавнего времени пенсии назначались по пятнадцати различным законам, таким образом существовали различные расчеты пенсионного обеспечения. Например, госслужащий с 20-ю годами стажа госслужбы получал пенсию в размере 90% от последнего заработка, а все остальные граждане лишь 40% от зарплаты", - заявил министр.

"То есть, при одинаковом размера стажа, и одинакового уровня заработка, пенсии для отдельных категорий отличались более чем вдвое", - добавил он.

По словам министра, законопроект о реформировании пенсионной системы вводит честные и прозрачные правила определения размера пенсий для всех граждан, невзирая на статус и место работы.

Размер пенсии каждого гражданина Украины будет рассчитываться по формуле:

Размер пенсии = Сз × ИКЗ × Кс

Сз - размер средней заработной платы в Украине за 3 года перед обращением за назначением пенсии.

В случае реализации мер по осовремениванию пенсий, имеющимся пенсионерам, кому пенсия уже назначена - будет использоваться показатель средней заработной платы, который используется для назначения пенсии в 2017 году - показатель за 3 года - 2014, 2015 и 2016 годы.

ИКЗ - индивидуальный коэффициент заработной платы (соотношение размера получаемой зарплаты по отношению к средней зарплате, с которой уплачивались взносы - эту информацию каждый может получить в любом отделении Пенсионного фонда)

Кс - коэффициент страхового стажа, определяется как множитель продолжительности лет стажа работы человека на величину оценки одного года страхового стажа. Сегодня величина оценки одного года страхового стажа равняется 1,35, а с 1 января 2018 года составит 1, при этом в результате изменения коэффициента никаких изменений размера пенсий в сторону уменьшения не произойдет.

Как отмечается, единые правила будут внедрены и по срокам выхода на пенсию.

Законопроектом о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий с 1 января 2018 отменяются особые условия выхода на пенсию для всех граждан, кроме военнослужащих, которым будет назначаться пенсионное обеспечение за выслугу лет.

Изменения коснутся также механизма возмещения работодателем расходов Пенсионного фонда на выплату пенсий, назначенных на льготных условиях (работники, занятые на работах во вредных условиях по списку №1 и №2).

Так, с 1 октября 2017 будет заменено механизм возмещения пенсий для таких категорий работников по возрасту на льготных условиях за счет уплаты работодателем повышенной ставки единого взноса в размере 15 и 7 процентов.

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