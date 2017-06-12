АМКУ закрыл дело против "Киевстара"

Антимонопольный комитет принял решение о закрытии дела против "Киевстара" без наложения штрафа.

Об этом говорится в решении АМКУ.

Антимонопольный комитет постановил, что установленные оператором мобильной связи "Киевстар" цены на исходящие звонки на номера абонентов фиксированной связи не нанесли значительного ущерба отдельным лицам или обществу, и закрыл данное дело без наложения штрафа.

"Действия АО "Киевстар" в виде установления цены на услугу по осуществлению абонентами собственной сети исходящих звонков на номера абонентов фиксированной связи Украины в размерах 1,50 грн/мин, 1,60 грн/мин и 1,75 грн/мин не причинили значительный ущерб отдельным лицам или обществу за период их существования в связи с возможностью для абонентов заказать услуги "30 минут на городские номера", "10 минут на городские номера" и "5 минут на городские номера", — поясняется в сообщении АМКУ.

Согласно ему, стоимость минуты на номера абонентов фиксированной связи в этих трех пакетах составляет соответственно 0,33 грн/мин, 0,50 грн/мин и 0,60 грн/мин.

Напомним, в конце апреля 2017 года АМКУ сообщил, что "Киевстар" выполнил рекомендации АМКУ по удешевлению звонков абонентам фиксированной связи, предложив в отдельных тарифных планах 30 минут звонков абонентам фиксированной связи по цене 0,16 грн, 0,11 грн и 0,05 грн за минуту.

В июле 2016 года АМКУ сообщал, что доля компании "Киевстар" на рынке услуг по осуществлению абонентами своей сети исходящих звонков на номера абонентов фиксированной связи Украины превышает 35% и компания не смогла доказать, что испытывает на этом рынке значительную конкуренцию.

АМКУ также отмечал, что тарифы на соответствующую услугу у других компаний-операторов значительно ниже, чем тарифы "Киевстара". В частности, тарифы ООО "Лайфселл" составляют до 0,60 грн/мин (с НДС и сбором в Пенсионный фонд), а тариф ПрАО "МТС Украина" — 0,50 грн (с НДС и сбором в Пенсионный фонд).

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Экономическая правда