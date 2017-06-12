ДТЭК покупает свой уголь в РФ дороже, чем он стоит на бирже в Роттердаме

Компания Ахметова ДТЭК покупает свой уголь в России дороже, чем он стоит на бирже в Роттердаме.

Об этом сообщает Liga.net.

Как сообщается, антрацит, который ДТЭК завозит с собственных шахт в Ростовской области, обходится компании в 95 долларов за тонну.

В пересчете на базовую калорийность антрацит, который ДТЭК закупает в России, на 13-15 долларов за тонну дороже, чем у Донбассэнерго и даже на бирже в Роттердаме.

Средневзвешенный тариф угольных ТЭС по итогам мая - 1 945 грн за МВт/час.

По расчетам экс-члена НКРЭКУ Андрея Геруса, такой тариф покрывает цену угля в 90 долларов за тонну.

ДТЭК создана в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" Рината Ахметова.

Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.