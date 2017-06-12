Шуфрич отдал Ахметову свою долю в “Нафтогазвидобування” в счет долга - екс-глава

Нестор Шуфрич отдал свой пакет акций компании ДТЭК в счет погашения кредита в банке ПУМБ.

Об этом заявил экс-глава компании "Нафтогазвидобування" Олег Семинский в интервью Экономической правде.

"Насколько мне известно, Нестор [Шуфрич - ред.] взял кредит в ПУМБ. Поговаривают, что где-то 100 млн долларов. А сейчас, наверное, Ринат Леонидович попросил деньги или проценты, а у Нестора не было, вот и забрал акции за это", - сказал Семинский.

Напомним, ранее глава ДТЭК Максим Тимченко рассказал, что энергохолдинг приобрел 15% акций у компании Фолукс (Foloux Consulting Limited, которая входит в сферу влияния Нестора Шуфрича - ред).

Как сообщалось, ДТЭК Ахметова владеет около 70% акций компании "Нафтогазвыдобування", 20% принадлежит Николаю Рудьковскому и Юрию Ериняку (Юра Молдаван), 5% - Медведчуку и 5% - Руслану Цыплакову.

Как известно, Семинский был похищен в феврале 2012 года и нашелся только в мае 2015 года.

В июне 2014 года в Киеве был задержан Юра Молдаван (Юрий Ериняк). Ему инкриминировали совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса (незаконное лишение свободы) и ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса (вымогательство).

Суды неоднократно освобождали под залог Молдавана, однако каждый раз ГПУ препятствовала этому. Печерский районный суд Киев 27 октября освободил его под залог в один миллион гривен.

"Нафтогазвыдобування" была основана в 1999 году Рудьковским в партнерстве с Петром Порошенко. В начале 2000-х годов - 50% доля Порошенко в проекте перешла Нестору Шуфричу.

В 2016 году энергохолдинг "ДТЭК" бизнесмена Рината Ахметова приобрел у Нестора Шуфрича и Николая Рудьковского по 30% акций ПАО "Нафтогазвыдобування".

Полный текст интервью читайте по ссылке: Олег Семинский: ДТЭК Ахметова простимулировал ГПУ не расследовать мое похищение

Экономическая правда