Сенат США на этой неделе может усилить санкции против России

Сенат США близок к достижению двухпартийного согласия по ужесточению санкций против России.

Об этом сообщает Politico.

Законопроект, который не позволит президенту США Дональду Трампу ослабление санкций против России, проталкивают в Конгрессе демократы.

По словам сенатора Линдси Грэма, законопроект, который "накажет Москву" может быть принят уже на этой неделе.

"Есть огромное количество доказательств того, что Россия пытается разрушить демократию здесь и за рубежом", - сказал он в интервью CBS.

"Мы собираемся наказать россиян. Любой член конгресса, кторый не захочет наказать Россию за то, что она сделала, предаст демократию", - отметил Грэм.

"И если президент не подпишет закон, который накажет Россию, он станет предателем демократии", - добавил сенатор.

Ранее в Белом доме заявляли, что поддерживают действующие санкции против России и эти меры сохранятся пока РФ не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям.

Европейская правда