Нацбанк укрепил официальный курс гривни

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 12 июня на 2 копейки и установил его на уровне 26,12 за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,19 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,5831 гривни.

Напомним, 9 июня котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,12-26,15 гривни за доллар.

Экономическая правда