Нацбанк укрепил официальный курс гривни
Понедельник, 12 июня 2017, 09:37
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 12 июня на 2 копейки и установил его на уровне 26,12 за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,19 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,5831 гривни.
Напомним, 9 июня котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,12-26,15 гривни за доллар.
Экономическая правда
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