"Кернел" Веревского стал 100% владельцем крупного агрохолдинга
Группа Кернел завершила процесс покупки холдинга Украинские аграрные инвестиции, что сделало холдинг Андрея Веревского крупнейшим владельцем земельного банка Украины.
Об этом говорится в сообщении компании.
Кернел сообщила о том, что она завершила сделку по покупке 7,9% доли в агрохолдинге "Украинские аграрные инвестиции", которая была объявлена июне 2017 года.
В результате Кернел стал 100% владельцем агрохолдинга "Украинские аграрные инвестиции".
Напомним, до этого Кернел получил разрешение от АМКУ на приобретение доли в уставном капитале 10 аграрных предприятий, которые принадлежат Renaisco B.V. - дочерней компании Glencore International.
По имеющимся данным, зембанк Glencore составляет 70 тыс. га, УАИ - более 240 тыс. га.
Кернел - один из крупнейших украинских агрохолдингов. Компания является также крупнейшим в мире производителем и экспортером подсолнечного масла.
Вертикально-интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах.
Экономическая правда
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