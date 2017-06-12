"Кернел" Веревского стал 100% владельцем крупного агрохолдинга

Группа Кернел завершила процесс покупки холдинга Украинские аграрные инвестиции, что сделало холдинг Андрея Веревского крупнейшим владельцем земельного банка Украины.

Об этом говорится в сообщении компании.

Кернел сообщила о том, что она завершила сделку по покупке 7,9% доли в агрохолдинге "Украинские аграрные инвестиции", которая была объявлена июне 2017 года.

В результате Кернел стал 100% владельцем агрохолдинга "Украинские аграрные инвестиции".

Напомним, до этого Кернел получил разрешение от АМКУ на приобретение доли в уставном капитале 10 аграрных предприятий, которые принадлежат Renaisco B.V. - дочерней компании Glencore International.

По имеющимся данным, зембанк Glencore составляет 70 тыс. га, УАИ - более 240 тыс. га.

Кернел - один из крупнейших украинских агрохолдингов. Компания является также крупнейшим в мире производителем и экспортером подсолнечного масла.

Вертикально-интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах.

Экономическая правда