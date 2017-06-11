Жеваго проиграл ликвидатору своего банка 230 миллионов

Суд удовлетворил иск ликвидатора банка "Финансы и кредит" и решил взыскать 230 миллионов гривен с предприятий бизнесмена Константина Жеваго.

Об этом сообщает Finbalance.

1 июня хозсуд Полтавской области удовлетворил иск ликвидатора банка "Финансы и кредит" и решил взыскать 219,9 млн грн с "Авторадиатора" и еще 10,5 млн грн - солидарно с этого предприятия и "АвтоКрАЗ" (как поручителя) на основании кредитного договора .

"Авторадиатор" входит в группу "КрАЗ", подконтрольной нардепу Константину Жеваго (он же был мажоритарным акционером банка "Финансы и кредит").

Как сообщается, объем исковых требований к группе "КрАЗ" превышает 3 млрд грн.

По данным НБУ, из 29 млрд грн кредитного портфеля банка "Финансы и кредит" 22 млрд грн - это были займы структурам, связанным с Жеваго.

По данным Фонда гарантирования, когда в банк "Финансы и кредит" была введена временная администрация, объем вкладов физлиц в нем составлял 17 млрд грн, а юрлиц - 4 млрд грн.

На 01.05.2017 вкладчикам банка "Финансы и кредит" в рамках гарантированной суммы выплачено 9,9 млрд грн (94,9% запланированных выплат).

Как известно, компенсации вкладчикам банков-банкротов осуществляются, прежде всего, за счет эмиссионных средств НБУ, что провоцирует девальвацию гривны и раскручивание инфляции.

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