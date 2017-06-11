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США начали регулярные поставки сжиженного газа в Европу

Воскресенье, 11 июня 2017, 12:20

Соединенные Штаты начали регулярные поставки сжиженного газа в Северную Европу, обеспечивая диверсификацию поставщиков газа и обеспечивая энергетическую безопасность Европы.

Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри, сообщает Радио Свобода.

В четверг танкеры с американским природным сжиженным газом встали под разгрузку в Нидерландах и Польше. Впервые американский сжиженный газ разгружается на терминалах в Северной и Восточной Европе.

"Европа рассматривала Соединенные Штаты как потенциальный ключевой источник энергетической диверсификации с целью снижения влияния России как главного поставщика энергоресурсов в этот регион", - заявил Перри.

Администрация Дональда Трампа поставила увеличение экспорта сжиженного газа в качестве одной из приоритетных экономических задач. Министр энергетики Перри одобрил ряд лицензий на экспорт газа из терминалов, расположенных на побережье Мексиканского залива.

"Мы ожидаем увеличения поставок сжиженного газа в Европу по мере ввода в эксплуатацию заводов по его производству", - заявил Рик Перри.

Американский сжиженный газ уже экспортируется в Испанию, Португалию, Италию, Турцию и на Мальту. По словам Перри, США намерены стать третьей по объемам экспорта природного газа страной в течение трех лет.

"Мы поможем обеспечить энергетическую безопасность наших союзников и партнеров во всем мире", - подчеркнул министр.

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США Европа газ
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