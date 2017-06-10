Нацбанк упростил процедуру слияния банков

Национальный банк оптимизировал процедуру реорганизации банков путем присоединения.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Как сообщается, значительно сократятся сроки осуществления реорганизации, в том числе рассмотрения регулятором документов банков-участников реорганизации.

В частности, процедура реорганизации банков путем присоединения теперь будет следующей: банки-участники реорганизации подают пакет документов для получения предварительного заключения НБУ о согласовании проекта плана реорганизации.

После предоставления НБУ предварительного заключения наблюдательные советы созывают общее собрание банков-участников для принятия решения о присоединении, утверждение плана реорганизации и договора о присоединении.

По обращению банков-участников Национальный банк предоставляет разрешение на реорганизацию в течение трех рабочих дней и размещает информацию о реорганизации банков на страницах официального интернет-представительства НБУ

После получения разрешения НБУ осуществляется реорганизация банков путем присоединения по упрощенной процедуре.

Напомним, НБУ предложил мелким банкам, которые не смогут докапитализироваться, самоликвидироваться по упрощенной процедуре.