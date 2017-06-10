"Укргазвыдобування" заплатит 800 миллионов хорватам за бурение на Полтавщине

Хорватская компания "Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd " получит 786 миллионов гривен от "Укргазвыдобування" на выполнение работ по бурению в Полтавской области.

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на систему "Прозорро".

Речь идет о заказе аутсорсинга бурения 6 газоконденсатных скважин на Яблунивском НГКМ в Полтавской области.

Согласно сообщению, работы по бурению будет проводить бригада из 52 человек, начиная с 4 августа. В сутки подрядчики будут использовать 6500 л неуказанного вида топлива по 0,75 евро, или 22,05 грн за литр, отмечается в сообщении.

Также издание напоминает, что в аналогичном договоре "Укргаздобычи" с ООО "Спецмехсервис" относительно других месторождений была зафиксирована цена дизельного топлива 24,00 грн/л с НДС.

"Сумма нынешней сделки на 20% ниже ожидаемой стоимости закупки в 986,9 млн гривен. Это второй завершенный из 15 лотов тендера на общую ожидаемую сумму 13,04 млрд гривен.

„Пивничгазресурс", „Викториос Компани" и „Drilling Energy Technics Limited" (Великобритания) предлагали в 1,5-4,5 раза ниже цены, но их отклонили по всем лотам. Первые две фирмы вовремя не прислали на электронный адрес заказчика сканированные документы и не предоставили оригиналы, а заявка последней фирмы не соответствовала квалификационным или техническим требованиям", — сообщает издание.

Отмечается, что владельцем компании "Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd" является хорватская "INA d. d.", а конечными бенефициарами — венгерская "MOL Plc" (49,08%), Республика Хорватия (44,84%) и частные и институциональные инвесторы (6,08%). Эта компания выиграла государственный тендер в Украине впервые.

Напомним, председатель правления Укргазвыдобування Олег Прохоренко заявил, что к 2020 году Украина увеличит добычу газа и уменьшит его потребление, и это позволит не импортировать "голубое топливо".